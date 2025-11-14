Handelspand aan MLK-weg gesloten na herhaalde overtredingen

Het districtscommissariaat heeft het handelspand van J.W. aan de Martin Luther Kingweg definitief gesloten. Deze ingrijpende stap volgde nadat de eigenaar, ondanks ongeveer vijf officiële waarschuwingen, bleef weigeren de op de berm opgeslagen goederen te verwijderen.

Op basis van een gezamenlijke rapportage van de ressortleiding en de politie besloot districtscommissaris Ernesto Muller tot onmiddellijke sluiting en intrekking van de handelsvergunning.

De sluiting dient als een krachtig signaal aan alle ondernemers: het naleven van wettelijke regels is geen keuze, maar een verplichting.

De autoriteiten benadrukken dat herhaaldelijke overtredingen en het negeren van aanmaningen automatisch zullen leiden tot strenge sancties, ter bescherming van de openbare orde en veiligheid.