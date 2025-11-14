CAS doet volgende week uitspraak in zaak-Doekhi: hoop voor Natio op versterking

De Surinaamse Voetbalbond (SVB) wacht met spanning de uitspraak van het Court of Arbitration for Sport (CAS) af in de zaak rond verdediger Danilho Doekhi. Het internationaal sporttribunaal behandelt het geschil tussen de SVB en de wereldvoetbalbond FIFA over de speelgerechtigdheid van de speler.

Het verzoek om Doekhi voor Suriname te laten uitkomen werd vorig jaar ingediend, maar tot nu toe telkens afgewezen. De 27-jarige verdediger van Union Berlin zou een waardevolle aanwinst zijn voor Natio. Afgelopen weekend bewees hij zijn klasse nog door met twee doelpunten een 2-2 gelijkspel tegen Bayern München af te dwingen.

De kwestie draait om het feit dat Doekhi in het verleden voor Jong Oranje uitkwam. De SVB heeft daarom dispensatie aangevraagd bij de FIFA. Brian Tevreden, general manager van de Surinaamse voetbalselecties, toont zich optimistisch:

“We hebben dezelfde advocaat ingeschakeld die ook Maarten Paes hielp om voor Indonesië te spelen. Beiden hebben een vergelijkbare situatie, maar bij Paes was het in drie weken geregeld. Het voelt alsof Suriname als voetballand niet serieus wordt genomen.”

Als het CAS Suriname in het gelijk stelt, kan Doekhi na de komende twee WK-kwalificatieduels met El Salvador en Guatemala aansluiten bij de selectie. De verdediger heeft volgens Tevreden al “volmondig ja” gezegd tegen het nationale elftal.

Bij plaatsing voor het WK zou Doekhi bovendien inzetbaar zijn tijdens de intercontinentale play-offs in maart volgend jaar in Mexico, waarin mogelijke tegenstanders landen zijn als Nigeria, Kameroen, Irak of de Verenigde Arabische Emiraten.