Suriname bereikt historische mijlpaal: eerste commerciële offshore gasveld goedgekeurd

Suriname heeft een belangrijke stap gezet richting zijn eerste offshore gasproductie. President Jennifer Simons maakte voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) bekend dat het gasveld Sloanea-1 in Blok 52 officieel is goedgekeurd als commercieel veld. De goedkeuring volgde na een overleg tussen de regering, Staatsolie en Petronas.

“Op basis van de geschatte hoeveelheid winbaar gas is er sprake van een economisch haalbaar project,” verklaarde de president op donderdag 13 november in De Nationale Assemblee.

Volgens Simons markeert deze goedkeuring een beslissend moment in de ontwikkeling van de Surinaamse energiesector. “We maken de overgang van ontdekking naar ontwikkeling. Dit brengt ons dichter bij de Final Investment Decision (FID) voor ons eerste grootschalige gasproject,” aldus het staatshoofd.

Petronas Suriname zal nu een ontwikkelingsplan opstellen, dat eerst door Staatsolie wordt beoordeeld. Na goedkeuring wordt de definitieve investeringsbeslissing verwacht in de tweede helft van 2026, waarna de eerste offshore gasproductie rond 2030 van start kan gaan.

De goedkeuring van Sloanea-1 betekent een primeur voor Suriname én het Caribisch gebied. Het project wordt het eerste grootschalige gasontwikkelingsproject in de regio met een drijvende installatie voor vloeibaar gas (LNG).

“Dit biedt Suriname de kans om uit te groeien tot een energiehub voor de regio en daarbuiten,” zei Simons. “Het project draagt niet alleen bij aan economische groei en energiezekerheid, maar onderstreept ook onze rol als pionier in de regionale energietransitie.”

De president benadrukte dat de ontwikkeling niet enkel economisch, maar ook strategisch van grote waarde is. “Met dit project zetten we een belangrijke stap in het verzilveren van onze offshore gasreserves. Het vormt de basis om in de toekomst gas naar het land te brengen en zo te voorzien in een schonere energiebron voor onze industrie en huishoudens,” aldus Simons.

De productie van relatief schone elektriciteit uit gas zal bijdragen aan duurzame economische groei en ondersteuning bieden aan andere sectoren van de economie.

President Simons sprak haar waardering uit voor Staatsolie, Petronas en alle betrokken partners. “Energie is een essentiële bouwsteen van welvaart. Als we samen blijven werken, kunnen we bouwen aan een toekomst waarin Suriname zijn energiepotentieel optimaal benut.”

Tot slot kondigde de president aan dat Staatsolie en Petronas binnenkort zelf nadere toelichting zullen geven over de volgende stappen. De relevante documenten worden ook ter inzage gelegd bij het parlement.