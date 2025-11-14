Regering werkt aan plan voor duurzame versterking van de gezondheidszorg

De regering heeft een pakket aan maatregelen opgesteld om de gezondheidszorg structureel te verbeteren. President Jennifer Simons maakte dit bekend tijdens het vervolg van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee. Volgens haar is er sinds het aantreden van de regering een grondige analyse gemaakt van de knelpunten binnen de sector en worden nu gerichte stappen gezet om deze aan te pakken.

De president noemde onder meer het tekort aan medicijnen, de hoge medicijnprijzen, en de druk op de spoedeisende hulp en intensivecareafdelingen, waaronder de NICU. Om de efficiëntie en zelfstandigheid van ziekenhuizen te vergroten, zullen de overheidsziekenhuizen worden verzelfstandigd. Wetsontwerpen hierover worden deze maand nog besproken met de ziekenhuiskaders. Deze hervorming moet ervoor zorgen dat instellingen zelf personeel kunnen aansturen en betere werkomstandigheden voor verpleegkundigen kunnen bieden.

Om het nijpende tekort aan verpleegkundigen te verlichten, starten binnenkort versnelde en intensieve verpleegopleidingen. Daarnaast wordt gewerkt aan een structurele verbetering van de salariëring en arbeidsomstandigheden in de acute zorg. De regering zal tijdelijk externe medische krachten inzetten om de druk in de sector te verlagen.

President Simons benadrukte dat een sterke gezondheidszorg niet alleen essentieel is voor het welzijn van de bevolking, maar ook een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van andere sectoren, zoals het toerisme.

De regering zet ook in op de modernisering van de zorg. In samenwerking met Israël zijn zogeheten e-cubes moderne diagnostische apparaten geleverd, die op strategische locaties zullen worden ingezet, onder meer in de nieuwe nachtklinieken die binnenkort van start gaan.

Simons gaf aan dat de regering streeft naar een geïntegreerd zorgsysteem waarin preventie, eerstelijnszorg en samenwerking tussen instellingen centraal staan. Ze verwacht dat de eerste zichtbare verbeteringen in 2026 merkbaar zullen zijn.

Wat de geneesmiddelenvoorziening betreft, erkende de president dat de situatie momenteel nog onduidelijk en zorgwekkend is. Binnenkort ontvangt zij een uitgebreid rapport hierover. Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS), dat een cruciale rol speelt in de medicijnverdeling, moet volgens haar weer worden versterkt en geherstructureerd zodat de bevolking tegen redelijke prijzen aan medicijnen kan komen.

Om dit te realiseren, zal de regering overleg voeren met lokale en internationale financiers. De bedoeling is om de geïdentificeerde problemen om te zetten in uitvoerbare projecten, zodat de financiering en uitvoering daarvan vanaf 2026 kunnen plaatsvinden.