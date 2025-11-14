Regering zet stappen naar beter onderwijs en sterkere positie voor leraren

De regering gaat binnenkort van start met een uitgebreid verbetertraject voor het onderwijs en de positie van leraren. Dat kondigde president Jennifer Simons aan op donderdag 13 november 2025, tijdens haar beantwoording van vragen in de Algemene Politieke Beschouwingen (APB).

Als onderdeel van dit traject wordt in maart 2026 een onderwijsconferentie georganiseerd. Deze moet leiden tot concrete hervormingen, waaronder een nieuwe onderwijsraamwet en een duidelijk financieringsmodel voor de verdere ontwikkeling van het onderwijs.

De regering richt zich in de tussentijd op het garanderen dat alle kinderen tijdig onderwijs kunnen volgen. Simons gaf aan dat op 1 oktober alle scholen zijn gestart, en dat inmiddels bijna alle leerlingen die door plaatsingstekorten waren achtergebleven, nu terecht kunnen. Ouders van de nog niet geplaatste leerlingen worden opgeroepen contact op te nemen met het ministerie van Onderwijs.

Voor het komende jaar ligt de nadruk op onderhoud, reparatie en uitbreiding van schoolgebouwen. In samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) wordt voor elke school een specifiek verbeterplan opgesteld. “We werken met duidelijke normen: van minimale voorzieningen tot excellente standaarden. Dat vergt tijd, maar het biedt richting,” aldus de president.

Simons benadrukte daarnaast het belang van goede leraren. “Hoe jonger het kind, hoe belangrijker de leerkracht,” stelde ze. De regering wil daarom dat leerkrachten passend beloond worden voor hun werk, maar tegelijk professioneel ondersteund en uitgedaagd worden. Er komt een langdurig traject om zowel de status van het beroep als de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De president sprak haar waardering uit voor de vele leraren die zich, ondanks moeilijke omstandigheden, blijven inzetten. “Waardering in woorden is niet genoeg. We zullen met de bonden praten om te komen tot betere arbeidsomstandigheden en eerlijke salarissen.”

Simons waarschuwde echter dat grote loonstijgingen op korte termijn niet haalbaar zijn. “Als je te snel te veel geld in het systeem pompt, stijgt de koers en verdwijnt het effect van de verhoging.” Daarom kiest de regering voor een geleidelijke, financieel verantwoorde aanpak, waarbij verbeteringen stapsgewijs worden ingevoerd en in de begroting zijn opgenomen.