Suriname zet in op duurzame groei tijdens 18e China–LAC Business Summit in Zhengzhou

Suriname heeft zijn aanwezigheid krachtig laten gelden tijdens de 18e China–Latin America and the Caribbean Business Summit (China–LAC Business Summit), die op 3 en 4 november 2025 plaatsvond in Zhengzhou, provincie Henan, China. Het evenement stond in het teken van “Embracing Innovation and Intelligence for a Shared Future” en bood landen de kans om nieuwe samenwerkingen te verkennen op het gebied van handel, innovatie en duurzame ontwikkeling.

Ambassadeur Pick Fung Ho-Chong benadrukte in haar bijdrage het belang van het verder versterken van de economische en diplomatieke banden tussen Suriname en China. Zij wees op de noodzaak van duurzame investeringen, kennisuitwisseling en het stimuleren van wederzijds begrip om gezamenlijke groei te bevorderen.

Tijdens de summit nam Suriname actief deel aan diverse thematische sessies over intelligente technologieën, nieuwe energievoertuigen, slimme landbouw en logistieke connectiviteit. Hierbij werden de vele investeringsmogelijkheden die Suriname biedt met name in duurzame landbouw, energie, infrastructuur en toerisme onder de aandacht gebracht.

Een belangrijk onderdeel van het evenement was de internationale tentoonstelling, waar deelnemende landen hun producten, projecten en toeristische troeven presenteerden. Suriname trok daar veel belangstelling met een promotiebooth die de rijke cultuur, biodiversiteit en ecotoeristische aantrekkingskracht van het land belichtte. Vooral Chinese en Latijns-Amerikaanse bezoekers toonden grote interesse in de duurzame ontwikkelingsinitiatieven van Suriname.

De China–LAC Business Summit fungeert als een belangrijk platform voor economische samenwerking en dialoog tussen China en de landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. De actieve deelname van Suriname aan deze editie benadrukt de voortdurende inzet van de overheid om de bilaterale relaties met China te versterken en de samenwerking binnen het kader van het China–CELAC-forum verder uit te bouwen.