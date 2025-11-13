DC Muller spreekt waardering uit tijdens werkbezoek aan diensten in Wanica Zuid-Oost

De districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, Ernesto Muller, heeft een werkbezoek gebracht aan verschillende belangrijke diensten binnen zijn district. Het bezoek omvatte onder meer de politieposten in Houttuin en Domburg, de bestuurskantoren en de Afdeling Wegen van het ministerie van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Milieu (OWRO).

Tijdens zijn ontmoeting met het personeel van de Afdeling Wegen benadrukte DC Muller het grote belang van hun werk voor de gemeenschap. Hij prees de medewerkers voor hun inzet bij het onderhoud van wegen en waterafvoer, die volgens hem bijdragen aan een betere bereikbaarheid en veiligheid in het district.

Ook bij de politieposten en bestuurskantoren sprak de districtscommissaris zijn waardering uit voor de dagelijkse inspanningen van het personeel. Muller gaf aan dat samenwerking tussen de verschillende diensten van essentieel belang is om de dienstverlening aan de gemeenschap verder te versterken.

Met dit werkbezoek wil de districtscommissaris niet alleen de betrokkenheid vergroten, maar ook het belang van onderlinge waardering en teamgeest benadrukken om gezamenlijk te bouwen aan een leefbaar en veilig Wanica Zuid-Oost.