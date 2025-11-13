Admiraal Holsey bezoekt Suriname voor versterking defensiesamenwerking

Het Ministerie van Defensie meldt dat de commandant van het United States Southern Command (Southcom), admiraal Alvin Holsey, een officieel bezoek heeft gebracht aan Suriname. Tijdens zijn verblijf zijn gesprekken gevoerd over het verder verdiepen van de samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid tussen Suriname en de Verenigde Staten.

Volgens Defensie stonden tijdens het overleg op het ministerie verschillende thema’s van gemeenschappelijk belang centraal. Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op het versterken van de bilaterale banden en het voortzetten van gezamenlijke inspanningen om stabiliteit en veiligheid in de regio te bevorderen.

Starnieuws verneemt dat admiraal Holsey ook een ontmoeting heeft gehad met waarnemend president Gregory Rusland, ad-interim minister van Buitenlandse Zaken Adelien Wijnerman en minister van Defensie Uraiqit Ramsaran. President Jennifer Simons bevond zich op dat moment in Brazilië, samen met minister Melvin Bouva (Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking).

Wat er precies is besproken, is niet officieel meegedeeld, maar volgens ingewijden kwam onder meer de rol van de Verenigde Staten bij regionale veiligheidsvraagstukken aan bod. Suriname heeft eerder, bij monde van de president, benadrukt dat het land zich inzet voor het behoud van vrede en stabiliteit in de regio.

Het bezoek van admiraal Holsey bevestigt de langdurige en hechte samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten, die gebaseerd is op wederzijds respect, vertrouwen en een gedeelde inzet voor veiligheid en partnerschap.