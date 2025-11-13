CASAS versterkt luchtvaartveiligheid met grootschalige SMS-training

De Civil Aviation Safety Authority Suriname (CASAS) organiseert deze week een uitgebreid seminar en workshop over Safety Management Systems (SMS). Het evenement, dat van 10 tot en met 14 november 2025 plaatsvindt in het Jacana Amazon Wellness Resort, markeert de officiële start van een grootschalig project om de veiligheidsstandaarden in de Surinaamse burgerluchtvaart te verbeteren en te voldoen aan de nieuwste internationale vereisten.

Aan de training namen 58 personen deel, waaronder vertegenwoordigers van alle Surinaamse luchtvaartmaatschappijen, CASAS-inspecteurs en ander relevant personeel. De sessies worden geleid door Daniel Juzi, specialist in security en crisisbeheersing en EASA-instructeur.

Op woensdag 12 november, de derde dag van de training, lag de focus volgens Damienne Lansdorf, Human Resource Manager bij CASAS, op herhalingstraining voor inspecteurs. “Onze inspecteurs zijn eerder getraind in de implementatie van SMS, maar velen hebben lange tijd geen opfrissing gehad. Vandaag vernieuwen we kennis, terwijl morgen nieuwe inspecteurs de initiële training volgen,” legt Lansdorf uit.

Lansdorf geeft aan dat sinds de eerste audit van de International Civil Aviation Organization (ICAO) in 2009 en een vervolg in 2012 er verbeteringen zijn geboekt, maar dat daarna stagnatie optrad. “In de afgelopen 15 à 16 jaar is te weinig geïnvesteerd in de luchtvaartautoriteit, door beperkte middelen en een tekort aan wettelijke bevoegdheden,” aldus Lansdorf.

Uit alle rapporten komen vier terugkerende knelpunten naar voren: onvoldoende en onregelmatige training van inspecteurs, inconsistent toezicht volgens procedures, een ontoereikende wettelijke basis voor CASAS en haar inspecteurs, en te weinig structurele financiering en ondersteuning vanuit de staat.

Een belangrijk obstakel blijft de training van inspecteurs. Doordat er in Suriname geen luchtvaartschool bestaat, moeten trainingen vaak in het buitenland, bijvoorbeeld Trinidad, worden gevolgd. “Een vierdaagse training kost tussen de 5.000 en 8.000 Amerikaanse dollar per persoon. Met bijna dertig medewerkers is dat een grote financiële uitdaging,” schetst Lansdorf.

De huidige regering heeft de problemen erkend en aangepakt. President Jennifer Simons stelde een werkgroep Luchtvaartveiligheid in, waarin overheid en private sector samenwerken. “We rapporteren tweewekelijks aan de president en voeren uit terwijl we plannen,” zegt Lansdorf. Volgens haar is geld niet het enige knelpunt; er is ook een mentaliteitsverandering nodig. “We moeten af van de angstcultuur en overstappen naar een ‘just culture’, waarin mensen zich veilig voelen om fouten en risico’s te bespreken. Alleen dan kunnen we leren en verbeteren,” benadrukt ze.

Tijdens het seminar staan de vier pilaren van veiligheid centraal: risicoanalyse, safetybeleid, veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur. “Het belangrijkste doel van SMS is leren van incidenten en voorkomen dat dezelfde fouten zich herhalen,” legt Lansdorf uit. Ze benadrukt dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gehele sector. “De blacklisting raakt niet alleen ons als autoriteit, maar ook economisch de operators. Vluchten naar Europese gebieden, zelfs naar Cayenne, zijn beperkt, wat de sector direct financieel beïnvloedt.”