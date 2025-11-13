Suriname bereidt sterke aanwezigheid voor op carrièrebeurs “Werken in de Caribbean”

Suriname maakt zich klaar voor deelname aan de carrièrebeurs “Werken in de Caribbean”, die op 24 en 25 april 2026 wordt gehouden in de Amsterdam RAI, Nederland. Het evenement richt zich op het terughalen van Surinamers woonachtig in Nederland, en op het aantrekken van andere Nederlanders en inwoners van de Dutch Caribbean om in Suriname te komen werken.

In het kader van deze voorbereiding organiseerde het directoraat Internationale Handel van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS) op 11 november 2025 een informatiesessie in samenwerking met Memory Events B.V. uit Nederland.

Directeur Henna Soerdjoesing opende de bijeenkomst en benadrukte dat Suriname hiermee zijn zichtbaarheid op het internationale podium vergroot. “Deze sessie is bedoeld om deelnemers goed te informeren en om gezamenlijk de basis te leggen voor een sterke en goed gecoördineerde Surinaamse delegatie,” aldus Soerdjoesing. Tijdens de beurs wordt een Suriname-paviljoen ingericht waar bedrijven, instellingen en opleidingsinstituten zich kunnen presenteren aan een internationaal publiek.

Soerdjoesing onderstreepte dat het belangrijk is Suriname te profileren als een land vol kansen en mogelijkheden. “De overheid biedt het kader, maar het zijn de ondernemers, onderwijsinstellingen en professionals die de inhoud en energie leveren. Wij hopen dat dit initiatief aanzet tot een sterke en professionele deelname,” zei zij.

Geert Nab (CEO) en Myléne van Puffelen (COO) van Memory Events B.V. gaven een toelichting op het beursconcept, de jaarplanning en praktische zaken voor deelname. De aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van diverse bedrijven en instellingen, stelden gerichte vragen en registreerden zich via QR-code voor verdere communicatie.

Tijdens de sessie werd ook ingegaan op logistieke voorbereiding, promotieactiviteiten en ondersteuning ter plaatse. Het ministerie van BIS kijkt samen met partners uit naar een succesvolle deelname en een krachtige presentatie van Suriname tijdens de carrièrebeurs in april 2026.