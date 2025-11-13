Overval bij bedrijf Ying Rong: vier gewapende mannen op de vlucht

In de vroege ochtend van woensdag 12 november vond een gewapende overval plaats bij het bedrijf Ying Rong aan het Molenpad. Rond 05.22 uur werd de politie gealarmeerd.

Volgens de eerste meldingen waren vier gemaskerde mannen, allen in het zwart gekleed en gewapend met vuistvuurwapens, betrokken bij het incident.

Bij aankomst trof de politie meerdere slachtoffers aan, die gekneveld achtergelaten waren in het pand. De slachtoffers waren hevig geschrokken, maar raakten volgens de eerste observaties niet levensbedreigend gewond. Hulpdiensten hebben zich over hen ontfermd.

Over de buit is nog niets bekend. De verdachten zijn te voet gevlucht in onbekende richting. Tot nu toe zijn geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek naar de overval is nog gaande, waarbij de politie een uitgebreid sporenonderzoek uitvoert.