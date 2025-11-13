Deviezencommissie corrigeert beeld rond minister Monorath

De Deviezencommissie betreurt dat minister Harish Monorath van Justitie en Politie in De Nationale Assemblee volgens haar een vertekend beeld heeft geschetst over de kwestie van onrechtmatig aan hem overgemaakte gelden.

Volgens de commissie is het onjuist dat de voorzitter van de Deviezencommissie zelfstandig leden zou kunnen afvoeren. De leden worden benoemd bij resolutie van de President, en het ministerie van Financiën en Planning is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze resolutie.

Omdat de voorzitter geen bevoegdheid heeft om leden te ontheffen of hun honorarium stop te zetten, heeft de Deviezencommissie op 25 juli 2025 het ministerie van Financiën en Planning verzocht om het proces tot beëindiging van het lidmaatschap van minister Monorath in gang te zetten, vanwege onverenigbaarheid van functies, met het voorstel dit per 1 augustus 2025 te effectueren.

Daarnaast is gevraagd dat het ministerie de commissie formeel informeert over het besluit tot terugtreden van het lid en de stopzetting van het honorarium, waarna de commissie de administratieve afhandeling kan uitvoeren. Dit proces is eerder toegepast bij een ander lid dat tot ambassadeur werd benoemd.

Tot op heden heeft de Deviezencommissie geen reactie ontvangen van het ministerie van Financiën en Planning op het schrijven van 25 juli 2025, noch een officiële resolutie over het lidmaatschap van minister Monorath. De commissie benadrukt dat publieke functionarissen hun eigen verantwoordelijkheid dragen en beperkt zich tot deze verklaring.