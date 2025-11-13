Drie agenten buiten functie na gedwongen transport Chinese werknemer naar luchthaven

Drie politiemannen in Suriname zijn woensdag door de waarnemend korpschef buiten functie gesteld en ontwapend, nadat uit voorlopige bevindingen blijkt dat zij een 34-jarige Chinese werknemer tegen zijn wil naar de Johan Adolf Pengel-luchthaven (Zanderij) hebben gebracht voor uitzetting.

Het incident kwam aan het licht toen beveiligingsmedewerkers op de luchthaven onregelmatigheden opmerkten en de politie van Zanderij inschakelden. Volgens het lopende onderzoek werd de werknemer dinsdag vanuit het binnenland naar Zorg en Hoop gebracht. Daar werd hij door zijn werkgever, samen met meerdere agenten, naar de luchthaven begeleid.

Op de luchthaven gaf de werknemer meerdere keren aan niet te willen vertrekken, omdat hij naar eigen zeggen de afgelopen vier maanden onbetaald had gewerkt voor zijn werkgever. Hij probeerde de vertrekhal te verlaten, maar werd tegengehouden door de luchthavenbeveiliging en vervolgens overgedragen aan de politie op Zanderij.

Camerabeelden tonen aan dat verschillende politiemensen betrokken waren bij het transport van de werknemer, terwijl twee agenten in een voertuig bleven. Drie agenten kwamen hierbij in beeld en zijn nu, hangende het onderzoek, buiten functie gesteld en ontwapend.

Het onderzoek richt zich op mogelijke overschrijding van bevoegdheden en de vraag of er sprake is van vrijheidsberoving (ontvoering) in opdracht van derden. De Chinese werknemer is uiteindelijk aangehouden wegens overtreding van de Vreemdelingenwet, omdat hij illegaal in Suriname verbleef.