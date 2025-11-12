Suriname pleit voor versterkt CELAC-EU partnerschap met focus op vrede, handel en klimaatactie

Tijdens de 4e CELAC-EU Top van Staatshoofden en Regeringsleiders op zondag 9 november

2025 in Santa Marta, Colombia, heeft Suriname het belang van samenwerking tussen de Latijns-

Amerikaanse en Caribische landen (CELAC) en de Europese Unie (EU) onderstreept. Minister

van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS), Melvin Bouva, sprak

namens president Jennifer Simons en zette in op het versterken van partnerschap en dialoog over

gezamenlijke uitdagingen zoals vrede, veiligheid, handel en klimaat.

Minister Bouva benadrukte dat beide regio’s concrete stappen moeten zetten om handelsrelaties

en het verkeer van personen en goederen te verbeteren. De top biedt volgens hem een belangrijke

gelegenheid om de samenwerking verder te verdiepen, gebaseerd op gedeelde belangen en sterke

economische, sociale en culturele banden.

Daarnaast uitte de minister zijn zorgen over de toenemende spanningen in de Caraïbische regio

en sprak hij zich uit tegen elke vorm van buitenlandse militaire aanwezigheid die de stabiliteit

kan bedreigen. “In aanloop naar 50 jaar onafhankelijkheid richt Suriname zich op duurzame

groei, versterking van bilaterale en multilaterale relaties en het bevorderen van economische en

klimaatdiplomatie,” aldus Bouva.

Suriname benadrukte ook zijn bijdrage aan het wereldwijde klimaatbeleid. Met meer dan 90%

bosbedekking neemt het land aanzienlijk koolstof op. Bouva riep landen met hoge emissies op

hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan de inspanningen voor bosbehoud in

landen als Suriname. Toegang tot klimaatfinanciering werd eveneens onderstreept als essentieel

voor duurzame ontwikkeling.

Tot slot sprak Suriname zijn steun uit voor de vernieuwde CELAC-EU Roadmap 2025–2027, die

gericht is op de verdere verdieping van bi-regionale samenwerking op het gebied van

partnerschap, vrede en duurzame ontwikkeling.