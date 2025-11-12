MAS versterkt samenwerking met districtscommissarissen voor veiligere waterwegen

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft op dinsdag 11 november 2025 een sessie
georganiseerd met alle districtscommissarissen (dc’s) om de handhaving van de
scheepvaartwetgeving te versterken. Tijdens de bijeenkomst op het terrein van MAS werden
afspraken gemaakt over het toezicht op de verschillende waterwegen en de naleving van regels
voor vaartuigen en passagiers.
MAS-directeur Michel Amafo benadrukte dat alle vaartuigen moeten zijn uitgerust met
reddingsvesten, dat bestuurders in het bezit moeten zijn van een geldig vaarbewijs en dat
vaartuigen regelmatig gekeurd moeten worden. Ook moeten passagierslijsten nauwkeurig
worden bijgehouden, zodat in geval van een calamiteit duidelijk is wie zich op het vaartuig
bevonden.
Er is afgesproken dat bestuursambtenaren getraind worden in het toezicht houden op activiteiten
op de waterwegen. De eerste trainingen zijn al gestart in Kabalebo en Nickerie, en in
samenwerking met politie en leger worden al reguliere controles uitgevoerd.
Amafo gaf aan dat het uiteindelijke doel van deze maatregelen het verhogen van de veiligheid op
de waterwegen is. Daarnaast mogen steigers boven een bepaalde grootte niet zonder
toestemming worden gebouwd en evenementen te water mogen alleen met goedkeuring van de
MAS plaatsvinden. De lokale gemeenschap moet ruim van tevoren worden geïnformeerd over
activiteiten op waterwegen.
Volgens Patrick Kensenhuis, districtscommissaris van Para, is de bijeenkomst essentieel geweest.
Dc’s zijn nu beter op de hoogte van de rol van MAS en de commissariaten, waardoor de
samenwerking en de veiligheid op de waterwegen beter gewaarborgd zijn. Elk commissariaat
wijst een focal point aan dat in contact staat met MAS, en bestuursambtenaren zullen in het
eerste kwartaal van 2026 volledig getraind zijn in toezichtvoering.
Het initiatief toont het belang van goede werkafstemming tussen MAS, de commissariaten en de
gemeenschap om de veiligheid op Surinaamse waterwegen te waarborgen.