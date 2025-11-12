MAS versterkt samenwerking met districtscommissarissen voor veiligere waterwegen

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft op dinsdag 11 november 2025 een sessie

georganiseerd met alle districtscommissarissen (dc’s) om de handhaving van de

scheepvaartwetgeving te versterken. Tijdens de bijeenkomst op het terrein van MAS werden

afspraken gemaakt over het toezicht op de verschillende waterwegen en de naleving van regels

voor vaartuigen en passagiers.

MAS-directeur Michel Amafo benadrukte dat alle vaartuigen moeten zijn uitgerust met

reddingsvesten, dat bestuurders in het bezit moeten zijn van een geldig vaarbewijs en dat

vaartuigen regelmatig gekeurd moeten worden. Ook moeten passagierslijsten nauwkeurig

worden bijgehouden, zodat in geval van een calamiteit duidelijk is wie zich op het vaartuig

bevonden.

Er is afgesproken dat bestuursambtenaren getraind worden in het toezicht houden op activiteiten

op de waterwegen. De eerste trainingen zijn al gestart in Kabalebo en Nickerie, en in

samenwerking met politie en leger worden al reguliere controles uitgevoerd.

Amafo gaf aan dat het uiteindelijke doel van deze maatregelen het verhogen van de veiligheid op

de waterwegen is. Daarnaast mogen steigers boven een bepaalde grootte niet zonder

toestemming worden gebouwd en evenementen te water mogen alleen met goedkeuring van de

MAS plaatsvinden. De lokale gemeenschap moet ruim van tevoren worden geïnformeerd over

activiteiten op waterwegen.

Volgens Patrick Kensenhuis, districtscommissaris van Para, is de bijeenkomst essentieel geweest.

Dc’s zijn nu beter op de hoogte van de rol van MAS en de commissariaten, waardoor de

samenwerking en de veiligheid op de waterwegen beter gewaarborgd zijn. Elk commissariaat

wijst een focal point aan dat in contact staat met MAS, en bestuursambtenaren zullen in het

eerste kwartaal van 2026 volledig getraind zijn in toezichtvoering.

Het initiatief toont het belang van goede werkafstemming tussen MAS, de commissariaten en de

gemeenschap om de veiligheid op Surinaamse waterwegen te waarborgen.