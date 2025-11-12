PAHO waarschuwt: Amerika’s verliest mazelenvrije status door uitbraken in Canada

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) heeft aangekondigd dat de regio van de

Amerika’s haar status als vrij van endemische mazelenoverdracht heeft verloren. De beslissing

volgt uit de bevindingen van de Regionale Commissie voor Monitoring en Herverificatie van de

Eliminatie van Mazelen, Rodehond en Aangeboren Rodehondsyndroom van PAHO, die van 4 tot

7 november in Mexico-Stad bijeenkwam.

De commissie constateerde dat endemische mazelenoverdracht opnieuw is vastgesteld in

Canada, waar het virus inmiddels meer dan twaalf maanden circuleert. Hierdoor verliest de

Amerika’s, de eerste regio ter wereld die tweemaal mazelen had geëlimineerd, haar mazelenvrije

status. Andere landen in de regio behouden voorlopig hun eliminatiestatus.

PAHO-directeur dr. Jarbas Barbosa benadrukte dat het verlies omkeerbaar is: “Zolang mazelen

wereldwijd niet is uitgeroeid, blijft onze regio kwetsbaar. Met politieke wil, regionale

samenwerking en volgehouden vaccinatie kunnen we de transmissie opnieuw onderbreken en de

status herstellen.”

Tot 7 november 2025 zijn 12.593 bevestigde mazelengevallen gemeld in tien landen, waarvan

95% afkomstig is uit Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Er zijn 28 sterfgevallen

geregistreerd: 23 in Mexico, 3 in de VS en 2 in Canada. Actieve uitbraken vinden momenteel

plaats in Canada, Mexico, de VS, Bolivia, Brazilië, Paraguay en Belize, vaak veroorzaakt door

geïmporteerde gevallen en vooral in ondergevaccineerde gemeenschappen.

De Canadese uitbraak begon in oktober 2024 in New Brunswick en verspreidde zich landelijk,

met meer dan 5.000 bevestigde gevallen. Hoewel het aantal nieuwe gevallen daalt, blijft

transmissie bestaan in meerdere provincies, waaronder Alberta, British Columbia, Manitoba en

Saskatchewan.

Mazelen is zeer besmettelijk; één geïnfecteerde persoon kan tot 18 anderen besmetten.

Complicaties kunnen longontsteking, hersenontsteking, blindheid en overlijden omvatten.

Vaccinatie blijft het meest effectieve middel tegen mazelen, maar de regionale vaccinatiegraad

voor de tweede MMR-dosis bedroeg in 2024 slechts 79%, ver onder de vereiste 95% voor

uitbraakpreventie.

PAHO ondersteunt landen bij versterking van surveillance, laboratoriumdiagnostiek,

uitbraakbestrijding en vaccinatiecampagnes. Experts zijn momenteel actief in Mexico,

Argentinië en Bolivia, terwijl Belize, Brazilië en Paraguay nauwlettend worden gevolgd.

Om de mazelenvrije status terug te krijgen, moet een land aantonen dat er minstens twaalf

opeenvolgende maanden geen endemische transmissie is geweest, ondersteund door gegevens

over vaccinatie, surveillance en uitbraakrespons. Canada zal nu een actieplan uitvoeren in

samenwerking met PAHO om vaccinatie te verhogen, bewaking te versterken en snel te reageren

op nieuwe uitbraken.

Dr. Barbosa sloot af: “Samenwerking, solidariteit en wetenschap zijn sterker dan elk virus. Als

we gezamenlijk optreden, beschermen we de gezondheid en het leven van alle mensen in de

Amerika’s.”