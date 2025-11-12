Politie waarschuwt voor opzettelijk neergelegde schroeven op wegen in Uitvlugt

De politie van bureau Uitvlugt waarschuwt automobilisten voor mogelijke gevaren op de wegen

rond Flamboyantpark, Franchepanestraat en de Lala Rookhweg.

De afgelopen week kregen meerdere voertuigen bandenpech door scherpe schroeven die in de

banden terechtkwamen. Bij onderzoek werden steeds donkere schroeven uit de banden gehaald,

wat erop wijst dat kwaadwillenden deze opzettelijk op de wegen hebben geplaatst.

Automobilisten worden dringend verzocht extra voorzichtig te rijden en alert te zijn op verdachte

objecten op de weg. Buurtbewoners en bedrijven met camerabeelden worden opgeroepen

eventuele verdachte personen of activiteiten te controleren en dit door te geven aan de politie.

Wie iets verdachts ziet, kan direct contact opnemen met bureau Uitvlugt via telefoonnummer

464-444 of een melding doen op het politiebureau. De politie benadrukt dat veiligheid een

gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeenschap en de autoriteiten.