Politie waarschuwt voor opzettelijk neergelegde schroeven op wegen in Uitvlugt

De politie van bureau Uitvlugt waarschuwt automobilisten voor mogelijke gevaren op de wegen
rond Flamboyantpark, Franchepanestraat en de Lala Rookhweg.
De afgelopen week kregen meerdere voertuigen bandenpech door scherpe schroeven die in de
banden terechtkwamen. Bij onderzoek werden steeds donkere schroeven uit de banden gehaald,
wat erop wijst dat kwaadwillenden deze opzettelijk op de wegen hebben geplaatst.
Automobilisten worden dringend verzocht extra voorzichtig te rijden en alert te zijn op verdachte
objecten op de weg. Buurtbewoners en bedrijven met camerabeelden worden opgeroepen
eventuele verdachte personen of activiteiten te controleren en dit door te geven aan de politie.
Wie iets verdachts ziet, kan direct contact opnemen met bureau Uitvlugt via telefoonnummer
464-444 of een melding doen op het politiebureau. De politie benadrukt dat veiligheid een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de gemeenschap en de autoriteiten.