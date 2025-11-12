Autobestuurder slachtoffer van gewelddadige beroving aan Slangenhoutstraat

Een automobilist is zondagavond beroofd nadat zijn voertuig pech kreeg aan de

Slangenhoutstraat. Terwijl hij probeerde de storing te verhelpen, stopte een pick-up met vier

mannen die aanvankelijk hulp aanboden.

De situatie sloeg echter snel om. De inzittenden overvielen de bestuurder, sloegen hem meerdere

keren en beroofden hem vervolgens van twee mobiele telefoons. Het slachtoffer liep

verwondingen aan zijn gezicht en armen op.

Na de mishandeling stapten de daders in hun voertuig en reden met hoge snelheid weg in

onbekende richting. De politie onderzoekt de zaak en werkt aan de identificatie van de

verdachten.