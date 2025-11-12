Autobestuurder slachtoffer van gewelddadige beroving aan Slangenhoutstraat

Een automobilist is zondagavond beroofd nadat zijn voertuig pech kreeg aan de
Slangenhoutstraat. Terwijl hij probeerde de storing te verhelpen, stopte een pick-up met vier
mannen die aanvankelijk hulp aanboden.
De situatie sloeg echter snel om. De inzittenden overvielen de bestuurder, sloegen hem meerdere
keren en beroofden hem vervolgens van twee mobiele telefoons. Het slachtoffer liep
verwondingen aan zijn gezicht en armen op.
Na de mishandeling stapten de daders in hun voertuig en reden met hoge snelheid weg in
onbekende richting. De politie onderzoekt de zaak en werkt aan de identificatie van de
verdachten.