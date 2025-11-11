Surinaamse studenten sluiten medische studie in Cuba succesvol af

Vijftien jonge Surinamers hebben hun medische opleiding in Cuba met succes afgerond. Tijdens een feestelijke ceremonie op woensdag 5 november 2025 in het Karl Marx Theater in Havana ontvingen zij hun diploma’s, samen met afgestudeerden uit 24 andere landen.

De groep bestaat uit veertien studenten die in 2018 via het ministerie van Volksgezondheid naar Cuba vertrokken en één student, Mark Asgar-Ali, die op eigen initiatief tandheelkunde studeerde. Ondanks de uitdagingen van de COVID-19-pandemie hebben zij met vastberadenheid en inzet hun opleiding voltooid.

Een bijzondere vermelding was er voor Elvida Kwadjanie, die werd onderscheiden met de título de oro, een erkenning voor uitstekende academische prestaties gedurende haar gehele studie.

De ceremonie werd bijgewoond door ambassadeur Wendy Paulus-Aminta, eerste ambassadesecretaris Audrey Padma-Vogeland en familieleden van de afgestudeerden. Hun aanwezigheid gaf het moment extra glans en symboliseerde de nauwe band tussen Suriname en zijn studenten in Cuba.

De jonge artsen keren binnenkort terug naar Suriname, waar zij hun kennis en vaardigheden willen inzetten om de gezondheidszorg verder te versterken.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking feliciteert de afgestudeerden met hun prestatie en spreekt waardering uit voor hun discipline, doorzettingsvermogen en toewijding. Hun bijdrage wordt gezien als een waardevolle versterking voor de toekomst van de Surinaamse gezondheidssector.

De afgestudeerden zijn:

Amautan Varousca, Ardjosoediro Nicole, Asgar-Ali Mark, Autar Ruchir, Charles Lydia, Dosoe Tatshana, Esajas Eranzo, Fong Tin Joeng Sharoline, Heuvel Xaina, Khemai Wanisha, Kleyenburg Arvin, Kwadjanie Elvida, Ramdas Sivaida, Vorswijk Arno en Winter Carol-Ann.