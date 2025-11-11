16-jarige leerling gewond na steekincident op school in Lelydorp

  • November 11, 2025

Een ruzie tussen twee scholieren op een school in Lelydorp heeft geleid tot een steekincident, waarbij een 16-jarige leerling gewond raakte.

Het slachtoffer, N.S., deed samen met zijn moeder N.F. aangifte bij het politiebureau Lelydorp. Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte, 18-jarige A.J., en N.S. klasgenoten zijn. Tijdens de confrontatie zou het slachtoffer de verdachte hebben aangevallen, waarna A.J. reageerde door zijn klasgenoot met een schaar te steken.

Het slachtoffer werd met eigen vervoer naar de Spoedeisende Hulp gebracht en opgenomen voor behandeling. Kort daarna werd de verdachte aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)