16-jarige leerling gewond na steekincident op school in Lelydorp

Een ruzie tussen twee scholieren op een school in Lelydorp heeft geleid tot een steekincident, waarbij een 16-jarige leerling gewond raakte.

Het slachtoffer, N.S., deed samen met zijn moeder N.F. aangifte bij het politiebureau Lelydorp. Uit het politieonderzoek blijkt dat de verdachte, 18-jarige A.J., en N.S. klasgenoten zijn. Tijdens de confrontatie zou het slachtoffer de verdachte hebben aangevallen, waarna A.J. reageerde door zijn klasgenoot met een schaar te steken.

Het slachtoffer werd met eigen vervoer naar de Spoedeisende Hulp gebracht en opgenomen voor behandeling. Kort daarna werd de verdachte aangehouden en na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.