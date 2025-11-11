Succesvolle Real Estate Day toont groeiende interesse in woningmarkt

De Real Estate Day van de Hakrinbank heeft zaterdag veel belangstelling getrokken. Het evenement, dat volledig in het teken stond van de koop en verkoop van woningen en percelen, vond plaats bij het filiaal aan de Jagernath Lachmonstraat en trok een groot aantal bezoekers.

Volgens brandmanager Ravi Changoer was de opkomst boven verwachting. “De belangstelling is enorm, vooral onder jonge mensen. Dat laat zien dat de wens om een eigen huis of perceel te bezitten groot is,” aldus Changoer.

Op de beurs presenteerden veertien vastgoedbedrijven hun aanbod, variërend van bouwkavels tot compleet afgewerkte woningen. Bezoekers konden ook terecht bij aannemers voor informatie over bouwmogelijkheden. In elke stand stond een medewerker van de Hakrinbank klaar om uitleg te geven over hypotheken en financieringsopties.

De organisatie spreekt van een geslaagde eerste editie, ondanks de beperkte ruimte. “We hadden niet verwacht dat zoveel mensen zouden komen,” vertelt Changoer. “De volgende Real Estate Day zal zeker op een grotere locatie moeten plaatsvinden. Het is duidelijk dat er behoefte is aan een centraal platform waar mensen alles over wonen en bouwen kunnen vinden.”