Oom mishandelt minderjarige nicht na ruzie over relatiebreuk

Een ruzie binnen een familie in het district Wanica is zondagavond uitgelopen op mishandeling. De politie van het bureau Kwatta heeft de 28-jarige S.R. aangehouden voor het mishandelen van zijn 17-jarige nicht S.S.

Volgens het onderzoek had de man zijn nicht bij zich geroepen om te praten over haar beëindigde relatie met haar vriend W., die de oom had gevraagd te bemiddelen. Toen het meisje aangaf dat de relatie definitief voorbij was en dat zij daar niet verder over wilde praten, sloeg de verdachte door.

In een uitbarsting van woede sloeg S.R. zijn nicht meerdere keren met zijn vuisten en vlakke hand in het gezicht. Het slachtoffer liep hierbij zichtbaar letsel op en werd voor medische behandeling naar een arts verwezen.

Tijdens zijn arrestatie verklaarde de verdachte dat hij voorafgaand aan het incident tien blikken bier had gedronken. Na overleg met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld