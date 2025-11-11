Staatsolie versterkt inclusieve ontwikkeling met nieuwe werkruimte voor Stichting Matoekoe

In een feestelijke sfeer heeft Stichting Centrum Matoekoe op maandag 10 november 2025 haar gloednieuwe werkruimte officieel in gebruik genomen. De moderne faciliteit, gebouwd met steun van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., vertegenwoordigt een belangrijke stap in de uitbreiding van vakgerichte dagbesteding voor jongeren met ontwikkelingsstoornissen. Het project werd gerealiseerd met een investering van circa USD 140.000.

Stichting Matoekoe biedt dagelijks zorg, begeleiding en praktijkonderwijs aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis. Binnen de nieuwe werkruimte krijgen ruim 25 pupillen de kans om zich te bekwamen in ambachten als kaarsenmaken en keramiekproductie activiteiten die hun zelfstandigheid bevorderen en bijdragen aan inkomensgeneratie.

De oude faciliteiten voldeden niet langer aan de huidige veiligheids- en hygiënenormen. Daarom werd gekozen voor de bouw van een volledig nieuw pand, bestaande uit twee ruime ateliers en een docentenruimte. Eén atelier is speciaal ingericht voor kaarsenproductie, het andere fungeert als keramiekwerkplaats met moderne werktafels en draaischijven. De nieuwe omgeving biedt de pupillen niet alleen meer comfort, maar ook inspiratie en groeimogelijkheden.

Directeur Delano Hoogvliets van Stichting Matoekoe sprak tijdens de oplevering zijn dank uit aan Staatsolie: “Met deze investering toont Staatsolie dat duurzame ontwikkeling niet alleen gaat over olie en energie, maar vooral ook over mensen en hun potentieel.”

Met de ingebruikname van deze faciliteit is een stevige basis gelegd voor een toekomstbestendig leer- en productieprogramma. Staatsolie benadrukt dat de schenking deel uitmaakt van haar bredere maatschappelijke betrokkenheid, gericht op onderwijs, inclusie en empowerment van jongeren met speciale behoeften.