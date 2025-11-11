19-jarige aangehouden voor misbruik minderjarige in Latour

De politie van het bureau Latour heeft op vrijdag 7 november 2025 de 19-jarige F.L. gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van een 15-jarig meisje.

Uit het onderzoek blijkt dat het incident vermoedelijk plaatsvond in augustus 2025 aan de Christinaweg, waar het slachtoffer een weekend verbleef bij familieleden. De moeder van het meisje deed op 29 september 2025 aangifte, waarna de politie een opsporingsonderzoek startte.

De verdachte werd opgespoord en aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is F.L. in verzekering gesteld in afwachting van verder onderzoek.