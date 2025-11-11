President Simons eert nalatenschap van oud-president Ronald Venetiaan

President Jennifer Simons heeft op maandag 10 november 2025 in Grun Dyari stilgestaan bij het overlijden van oud-president Ronald Venetiaan. President Jennifer Simons tekende, samen met vicepresident Gregory Rusland en leden van haar kabinet, het condoleanceregister ter ere van de voormalige staatsman.

Tijdens de plechtigheid prees president Simons de uitzonderlijke bijdrage van Venetiaan aan de ontwikkeling van Suriname. Ze noemde hem een man van principes, wijsheid en nederigheid, die zijn leven in dienst stelde van onderwijs, goed bestuur en rechtvaardigheid. “Hij was niet alleen mijn docent, maar ook een inspiratiebron voor velen,” aldus Simons.

Chief of Staff Sergio Akiemboto sprak eveneens zijn waardering uit voor Venetiaans nalatenschap. Volgens hem verliest Suriname een integere leider die, ondanks politieke verschillen, altijd het belang van het volk vooropstelde. “Zijn levenshouding, humor en onwrikbare dienstbaarheid blijven ons inspireren,” zei Akiemboto.

Ronald Venetiaan, opgeleid als wiskundige en docent, was driemaal president van Suriname: van 1991 tot 1996 en van 2000 tot 2010. Zijn regeerperioden werden gekenmerkt door stabiliteit, herstel van de rechtsstaat en versterking van democratische waarden.

De regering sprak haar diepe medeleven uit aan de nabestaanden en aan de Nationale Partij Suriname (NPS). De uitvaart van oud-president Venetiaan vindt plaats op dinsdag 11 november 2025.