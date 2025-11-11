Minister Wijnerman installeert nieuwe Raad van Toezicht bij Surinaamse Postspaarbank

De nieuwe Raad van Toezicht (RvT) van de Surinaamse Postspaarbank (S.P.S.B.) is op vrijdag 7 november 2025 officieel geïnstalleerd door minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning.

Tijdens de installatieceremonie benadrukte de minister het belang van goed bestuur en transparantie binnen staatsbanken. Zij wees erop dat de Raad van Toezicht een controlerende en adviserende rol vervult, en geen uitvoerende taken heeft.

“De Raad van Toezicht moet erop toezien dat het beleid van de bank op een transparante, verantwoorde en efficiënte wijze wordt uitgevoerd, en dat de aandeelhouders goed geïnformeerd blijven over de voortgang en resultaten,” aldus minister Wijnerman.

De bewindsvrouw sprak tevens haar waardering uit voor de vertrekkende leden van de vorige Raad van Toezicht en bedankte hen voor hun inzet en bijdrage aan de ontwikkeling van de bank. Zij benadrukte dat de voortzetting van de samenwerking met enkele leden zorgt voor continuïteit en het behoud van waardevolle kennis binnen de organisatie.

Twee leden van de vorige Raad keren terug in de nieuwe samenstelling om de overdracht van kennis en toezicht te versterken.

Nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht S.P.S.B.:

De heer Regill Kasi (voorzitter), Mevrouw Georgetine Tjalim (lid), De heer Oscar Kajansie (lid), Mevrouw Charita Overloon (lid), Mevrouw Jaffna Zandveld (lid).

Minister Wijnerman riep de nieuwe leden op hun taken te vervullen met integriteit, toewijding en visie, in het belang van de verdere professionalisering van de Surinaamse Postspaarbank en de versterking van het financiële stelsel van het land.