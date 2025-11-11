Leerlingen S.O. Ma Retraite raken enthousiast over moderne landbouwtechnieken bij LVV

Leerlingen van de school voor Speciaal Onderwijs (S.O.) Ma Retraite hebben op maandag 10 november 2025 een leerzaam bezoek gebracht aan het Directoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking (DLOAV) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het bezoek stond in het teken van kennismaking met innovatieve landbouwmethoden en het belang van duurzame voedselproductie.

De leerlingen, die onderwijs volgen op hun eigen tempo en niveau, kregen de kans om kennis te maken met het hydroponic plantsysteem, een moderne teeltmethode waarbij planten groeien in water in plaats van aarde. Senior onderzoeker Shafraaz Raghoebar van de afdeling Groentenonderzoek gaf uitleg over het proces en de voordelen van deze techniek. De leerlingen ontdekten dat hydroponics minder water verbruikt, hogere opbrengsten oplevert en geschikt is voor kleine ruimten. Ze herkenden met enthousiasme verschillende gewassen zoals paksoi, kailan, slablad en augurk.

Naast het hydroponic-systeem maakten de leerlingen ook kennis met het thema gewasbescherming. Onder begeleiding van deskundigen leerden ze hoe boeren ziekten en plagen bestrijden en hoe nuttige insecten helpen bij het beschermen van gewassen. Door middel van microscopen bekeken ze insecten en algen van dichtbij een unieke ervaring die veel indruk maakte.

Volgens schoolleider Maureen Ritfeld was het bezoek een waardevolle aanvulling op het vak Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (O.J.W.). “Onze leerlingen hebben niet alleen geleerd over landbouw, maar ook ervaren hoe wetenschap en natuur hand in hand gaan,” zei ze dankbaar.

Het ministerie van LVV benadrukt dat educatieve bezoeken als deze belangrijk zijn om jongeren te inspireren en bewust te maken van de rol van landbouw in een duurzame toekomst. Door kinderen vroeg te betrekken bij groene innovatie, wil het ministerie bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie milieubewuste burgers.