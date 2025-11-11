President Jennifer Simons en vicepresident Gregory Rusland hebben tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op maandag 10 november 2025 in De Nationale Assemblee (DNA) benadrukt dat er volledige eenheid binnen de regering bestaat over het beleid met betrekking tot de Chinese multinational Chinalco.

De president reageerde op vragen uit het parlement over een vermeend meningsverschil tussen haar en de vicepresident naar aanleiding van diens ontmoeting met een delegatie van Chinalco. “Er is geen verschil van mening tussen de president en de vicepresident over deze kwestie,” verklaarde president Simons nadrukkelijk.

Volgens haar was de berichtgeving in de media onvolledig en onjuist. “Ik weet dat het ongelukkig in de media is gekomen, dat hebben we besproken en het is klaar. Ik ben duidelijk geweest en de vicepresident deelt dezelfde mening: Suriname zal geen bauxiet exporteren,” aldus het staatshoofd.

Vicepresident Rusland sloot zich daarbij aan en bevestigde dat de regering één lijn volgt. Hij legde uit dat hij als waarnemend president een week eerder een verzoek had ontvangen om de CEO van Chinalco te ontvangen. “Wanneer een groot bedrijf als Chinalco een bezoek brengt, kun je dat niet zomaar negeren. Het is onze plicht om namens het land te luisteren en informatie te vergaren,” zei hij.

Rusland benadrukte dat er geen sprake was van onderhandelingen. “Er is niet gesproken over deals of afspraken. Aan de delegatie is meteen duidelijk gemaakt dat Suriname geen bauxiet zal exporteren, maar inzet op verwerking van grondstoffen in eigen land, met inachtneming van milieuvoorschriften en het belang van lokale gemeenschappen.”

Parlementsvoorzitter Ashwin Adhin ondersteunde de uitleg van de vicepresident en stelde dat het gesprek plaatsvond uit beleefdheid en diplomatieke overwegingen.

Vicepresident Rusland noemde de ontstane ophef “een storm in een glas water” en verzekerde dat de regering eensgezind is over de uitgangspunten. “Wij werken op basis van gezamenlijk beleid. Er zijn geen tegenstrijdige standpunten,” aldus de vicepresident.

President Simons besloot met de woorden: “De regering is één. Onze standpunten zijn helder, en wij blijven vasthouden aan beleid dat Suriname op lange termijn ten goede komt.”