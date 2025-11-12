OWOS roept Bemiddelingsraad in bij impasse cao-onderhandelingen met EBS

De Organisatie van Werknemers bij de Energiebedrijven Suriname (OWOS) heeft de

Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname ingeschakeld om te bemiddelen in de vastgelopen

onderhandelingen met de directie van N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS).

Volgens OWOS is deze stap noodzakelijk vanwege het uitblijven van overeenstemming over een

nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) en de werkwijze van de EBS-directie. De bond

stelt dat het langdurig stilvallen van de onderhandelingen het belang van de werknemers schaadt.

OWOS, die sinds 1964 de belangen van EBS-personeel behartigt, wijst erop dat de

onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2025 al geruime tijd gaande zijn,

maar tot nu toe zonder resultaat.

Met de bemiddeling van de Raad hoopt OWOS een oplossing te bereiken die zowel de rechten

van de werknemers beschermt als de continuïteit van de dienstverlening bij EBS garandeert.

EBS heeft nog geen officiële reactie gegeven. OWOS-voorzitter Marciano Hellings meldt dat de

Bemiddelingsraad inmiddels heeft toegezegd de gesprekken te begeleiden, met een eerste

bijeenkomst gepland voor de komende week.