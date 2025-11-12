Minister Monorath in opspraak om ontvangen vergoedingen van Deviezencommissie

Minister Harish Monorath van Justitie en Politie ligt onder vuur nadat aan het licht kwam dat hij

nog steeds betalingen ontving van de Deviezencommissie, waarvan hij voor zijn ministerschap

lid was. De onthulling werd gedaan door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien tijdens de

Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in De Nationale Assemblee.

De beschuldigingen leidden tot onmiddellijke politieke beroering. Vicepresident Gregory

Rusland kondigde direct een onderzoek aan, dat bevestigde dat Monorath inderdaad nog geld had

ontvangen. Kort daarna begaf president Jennifer Simons zich naar het parlement om de situatie

toe te lichten. Volgens haar bleek uit het onderzoek dat de betalingen niet via het Ministerie van

Financiën, maar rechtstreeks via de Deviezencommissie waren verricht.

Monorath verklaarde zelf dat hij zich bij zijn ministeriële benoeming mondeling had afgemeld

bij de voorzitter van de Deviezencommissie, maar niet wist dat de betalingen niet waren

stopgezet. “Ik zal de commissie schriftelijk informeren dat ik ten onrechte gelden heb ontvangen.

Die worden uiteraard teruggestort,” zei hij.

De minister benadrukte dat er geen kwade opzet in het spel was. “Ik heb mijn bankrekening al

maanden niet gecontroleerd en maak geen gebruik van online bankieren. Het was nooit mijn

bedoeling om gelden te behouden die mij niet toekomen,” aldus een zichtbaar aangeslagen

Monorath.

Volgens Gajadien toont deze kwestie opnieuw aan dat er een gebrek is aan transparantie en

consistentie binnen het bestuur. “Of het nu om één maand of vijf maanden gaat het is verkeerd en

ondermijnt het vertrouwen in de overheid,” stelde hij.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar verdedigde Monorath en wees erop dat de

verantwoordelijkheid bij Financiën ligt om betalingen te stoppen. Hij verwees naar een

soortgelijke zaak onder de vorige regering, waarbij volgens hem ook een voormalig VHP-

minister, Rishma Kuldipsingh, tijdelijk dubbele betalingen ontving. “Gelijke monniken, gelijke

kappen,” zei Parmessar scherp. Vanuit de zaal werd daarop opgemerkt dat Kuldipsingh dat geld

nooit heeft teruggestort.