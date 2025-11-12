Stakeholders ontwikkelen Nationaal Strategisch Plan Geestelijke Gezondheid en Zelfmoordpreventie 2025–2030

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid organiseerde op 11 november 2025 een

consultatiemeeting met stakeholders voor de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Plan

voor Geestelijke Gezondheid en Zelfmoordpreventie 2025–2030. Tijdens deze bijeenkomst

werden prioriteiten, uitdagingen en kansen in de geestelijke gezondheidszorg in Suriname

besproken, evenals de multisectoriële samenwerking die nodig is voor een effectieve uitvoering

van het plan.

Dr. Yafflo Ouattara van PAHO/WHO benadrukte dat geestelijke gezondheid essentieel is voor

het welzijn van individuen, gezinnen en de gemeenschap. Hij wees erop dat stigma,

onderinvestering, personeelstekorten en versnipperde zorg wereldwijd en ook in Suriname een

uitdaging vormen. “Terwijl wij dit plan vormgeven, moedig ik u aan vrij uw ideeën te delen om

een plan te ontwikkelen dat cultureel gevoelig, contextueel relevant is en daadwerkelijk verschil

maakt in het leven van mensen. There is no health without mental health,” aldus Ouattara.

Radjesh Ori, directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), onderstreepte dat het

plan praktisch uitvoerbaar moet zijn en dat de toegang tot mentale gezondheidszorg verbeterd en

duurzaam gewaarborgd wordt. Onderminister dr. Raj Jadnanansing gaf aan dat er momenteel een

treatment gap van 90% is in Suriname voor mentale gezondheidszorg, waarbij 85% van de

bevolking ook last heeft van angstklachten. Zonder adequate hulp kan dit tot ernstige problemen

leiden.

Het ministerie kijkt uit naar een strategisch plan dat de komende jaren effectief bijdraagt aan de

mentale gezondheid van de Surinaamse bevolking, met betere toegang tot zorg, preventieve

maatregelen en ondersteuning voor iedereen die hulp nodig heeft.