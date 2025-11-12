Stakeholders ontwikkelen Nationaal Strategisch Plan Geestelijke Gezondheid en Zelfmoordpreventie 2025–2030

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid organiseerde op 11 november 2025 een
consultatiemeeting met stakeholders voor de ontwikkeling van het Nationaal Strategisch Plan
voor Geestelijke Gezondheid en Zelfmoordpreventie 2025–2030. Tijdens deze bijeenkomst
werden prioriteiten, uitdagingen en kansen in de geestelijke gezondheidszorg in Suriname
besproken, evenals de multisectoriële samenwerking die nodig is voor een effectieve uitvoering
van het plan.
Dr. Yafflo Ouattara van PAHO/WHO benadrukte dat geestelijke gezondheid essentieel is voor
het welzijn van individuen, gezinnen en de gemeenschap. Hij wees erop dat stigma,
onderinvestering, personeelstekorten en versnipperde zorg wereldwijd en ook in Suriname een
uitdaging vormen. “Terwijl wij dit plan vormgeven, moedig ik u aan vrij uw ideeën te delen om
een plan te ontwikkelen dat cultureel gevoelig, contextueel relevant is en daadwerkelijk verschil
maakt in het leven van mensen. There is no health without mental health,” aldus Ouattara.
Radjesh Ori, directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), onderstreepte dat het
plan praktisch uitvoerbaar moet zijn en dat de toegang tot mentale gezondheidszorg verbeterd en
duurzaam gewaarborgd wordt. Onderminister dr. Raj Jadnanansing gaf aan dat er momenteel een
treatment gap van 90% is in Suriname voor mentale gezondheidszorg, waarbij 85% van de
bevolking ook last heeft van angstklachten. Zonder adequate hulp kan dit tot ernstige problemen
leiden.
Het ministerie kijkt uit naar een strategisch plan dat de komende jaren effectief bijdraagt aan de
mentale gezondheid van de Surinaamse bevolking, met betere toegang tot zorg, preventieve
maatregelen en ondersteuning voor iedereen die hulp nodig heeft.