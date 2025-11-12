Vlaggenparade project gelanceerd op O.S. 2 Geyersvlijt ter versterking van nationale trots

In het kader van de viering van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname heeft de

Commissie 50 jaar Srefidensi vandaag het startsein gegeven voor het Vlaggenparadeproject op

de Openbare School 2 Geyersvlijt aan de Jouli Coeurstraat.

Het initiatief heeft als doel vaderlandsliefde en nationale betrokkenheid onder jongeren te

stimuleren. Binnen dit project zullen driehonderd scholen in stad en districten worden voorzien

van Surinaamse vlaggen en benodigdheden, zodat het dagelijks hijsen van de vlag een symbool

van respect en nationale trots weer een vaste traditie wordt op scholen.

Minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport (JOS) prees het initiatief en sprak haar

bewondering uit voor de leerlingen en leerkrachten.

“Het was mooi om te zien hoe de kinderen met eerbied het volkslied zongen. Mijn waardering

gaat uit naar de leerkrachten die elke dag bijdragen aan de opvoeding van onze jeugd,” aldus de

minister.

Zij benadrukte dat het bevorderen van vaderlandsliefde, respect en saamhorigheid essentieel is

voor de vorming van jonge burgers. “Dit zijn waarden die net zo belangrijk zijn als wat we in de

klas leren.”

Clebert Drenthe, voorzitter van de Commissie 50 jaar Srefidensi, gaf aan dat het project een

blijvende bijdrage aan de natievorming moet leveren. Hij riep scholen op om het hijsen van de

vlag structureel te integreren in hun schoolroutine.

Schoolleider Sharita Parahoe toonde zich verheugd dat haar school als eerste deel uitmaakt van

het project. “De vlag herinnert ons aan onze geschiedenis en inspireert onze leerlingen om met

trots en verantwoordelijkheid naar de toekomst te kijken.”

Het Vlaggenparadeproject wordt mede mogelijk gemaakt door Zijin Rosebel Gold Mines N.V.,

die het initiatief financieel ondersteunt.