Vicepresident Rusland: “Suriname blijft open voor eerlijke investeerders”

Vicepresident Gregory Rusland benadrukt dat Suriname openstaat voor serieuze investeerders,

zolang zij bijdragen aan duurzame ontwikkeling en lokale meerwaarde creëren. Hij reageert

daarmee op de verwarring die is ontstaan na uitspraken van president Jennifer Simons over het

Chinese mijnbouwbedrijf Chinalco.

Rusland legt uit dat de president volledig op de hoogte was van het recente bezoek van de CEO

van Chinalco. “Van alle belangrijke zaken wordt de president geïnformeerd, zoals het hoort,”

zegt hij.

Tijdens zijn onderhoud met de topman maakte Rusland duidelijk dat hij het niet eens is met de

eerdere overeenkomst die door de vorige regering was voorbereid. “Suriname mag niet slechts

grondstoffen exporteren; verwerking in eigen land is essentieel,” aldus de vicepresident.

Volgens Rusland moet bij toekomstige samenwerkingen ook aandacht zijn voor het milieu en de

belangen van lokale gemeenschappen. “We jagen geen serieuze investeerders weg, maar werken

alleen samen op basis van eerlijke en duurzame voorwaarden.”