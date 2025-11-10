Taptoe van Nationaal Leger onderstreept saamhorigheid en trots bij 50 jaar onafhankelijkheid

Het Nationaal Leger van Suriname heeft in het André Kamperveenstadion een indrukwekkende

taptoe gepresenteerd ter gelegenheid van 50 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. Duizenden

toeschouwers genoten van een avond vol militaire demonstraties, discipline en vaderlandsliefde.

De taptoe vormde een hoogtepunt binnen de reeks nationale jubileumactiviteiten.

De uitvoering stond geheel in het teken van natievorming en nationale eenheid. In een goed

gecoördineerd programma toonden de militairen hun vakmanschap, paraatheid en samenwerking

via tactische oefeningen, aanhoudingsscenario’s en precisieformaties met militaire voertuigen.

Interactieve onderdelen brachten publiek en militairen dichter bij elkaar en versterkten de sfeer

van verbondenheid.

De militaire kapel zorgde voor een muzikale omlijsting met krachtige vaderlandsliederen,

waaronder ‘Wi Na Wan’, dat door het publiek enthousiast werd meegezongen. Een bijzonder

moment ontstond toen de stadionlichten werden gedoofd en bezoekers met hun mobiele

telefoons een indrukwekkend lichtspektakel vormden. De bekende legerkreet “Moreel hoog!”

weerklonk krachtig vanuit de tribunes, als symbool van trots en strijdlust.

De taptoe werd officieel geopend en afgesloten door minister van Defensie Uraiqit Ramsaran,

die in zijn toespraak het belang van saamhorigheid en nationale trots benadrukte.

“Aan de mannelijke en vrouwelijke militairen die deze avond tot een succes hebben gemaakt,

geef ik mijn hartgrondige dank. Samen bouwen wij aan een sterkere Defensie,” aldus de

bewindsman.

Minister Ramsaran riep het publiek op om de geest van vaderlandsliefde en eenheid levend te

houden en de komende activiteiten in het kader van het gouden jubileum van Suriname actief

bij te wonen.

De taptoe bewees zich als meer dan een militaire demonstratie – het was een krachtig symbool

van de verbondenheid tussen volk en krijgsmacht, en een waardig eerbetoon aan vijftig jaar

Surinaamse onafhankelijkheid.