Suriname en Brazilië versterken samenwerking in duurzame landbouw

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)

heeft samen met een Surinaamse delegatie een oriëntatiebezoek gebracht aan EMBRAPA, het

Braziliaanse Instituut voor Agrarische Productie en Onderzoek.

Het bezoek stond in het teken van duurzame landbouwontwikkeling, voedselzekerheid en

technologische innovatie.

EMBRAPA, opgericht in 1973, geldt als wereldleider op het gebied van landbouwonderzoek en

innovatie. Tijdens COP-30 in Belém wordt binnen de Agrizone gewerkt aan de oprichting van

een Internationaal Centrum voor Duurzame Landbouw, waarmee kennis en technologie dichter

bij landen als Suriname komen te staan.

De delegatie kreeg presentaties over onder meer biotechnologie, bodembeheer, veeteelt, visserij,

aquacultuur en bijenteelt. Speciale aandacht ging uit naar het Braziliaanse model van

familielandbouw, dat een belangrijke bijdrage levert aan voedselzekerheid en lokale

economische groei.

Minister Bouva benadrukte dat Suriname, met zijn vruchtbare gronden en overvloedige

waterbronnen, veel potentieel heeft om de landbouwsector te moderniseren. Samenwerking met

EMBRAPA biedt volgens hem kansen om kennis te delen, productiviteit te verhogen en de

weerbaarheid tegen klimaatverandering te versterken.

Het bezoek vormt een nieuwe stap in de verdieping van de samenwerking tussen Suriname en

Brazilië. Binnenkort zal het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een

vervolgbezoek brengen aan EMBRAPA ter voorbereiding van de geplande ontmoeting tussen de

Surinaamse en Braziliaanse staatshoofden in het eerste kwartaal van 2026.