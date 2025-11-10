Suriname en Brazilië versterken samenwerking in duurzame landbouw

Minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)
heeft samen met een Surinaamse delegatie een oriëntatiebezoek gebracht aan EMBRAPA, het
Braziliaanse Instituut voor Agrarische Productie en Onderzoek.
Het bezoek stond in het teken van duurzame landbouwontwikkeling, voedselzekerheid en
technologische innovatie.
EMBRAPA, opgericht in 1973, geldt als wereldleider op het gebied van landbouwonderzoek en
innovatie. Tijdens COP-30 in Belém wordt binnen de Agrizone gewerkt aan de oprichting van
een Internationaal Centrum voor Duurzame Landbouw, waarmee kennis en technologie dichter
bij landen als Suriname komen te staan.
De delegatie kreeg presentaties over onder meer biotechnologie, bodembeheer, veeteelt, visserij,
aquacultuur en bijenteelt. Speciale aandacht ging uit naar het Braziliaanse model van
familielandbouw, dat een belangrijke bijdrage levert aan voedselzekerheid en lokale
economische groei.
Minister Bouva benadrukte dat Suriname, met zijn vruchtbare gronden en overvloedige
waterbronnen, veel potentieel heeft om de landbouwsector te moderniseren. Samenwerking met
EMBRAPA biedt volgens hem kansen om kennis te delen, productiviteit te verhogen en de
weerbaarheid tegen klimaatverandering te versterken.
Het bezoek vormt een nieuwe stap in de verdieping van de samenwerking tussen Suriname en
Brazilië. Binnenkort zal het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een
vervolgbezoek brengen aan EMBRAPA ter voorbereiding van de geplande ontmoeting tussen de
Surinaamse en Braziliaanse staatshoofden in het eerste kwartaal van 2026.