Van Dijk-Silos: “Goud Grassalco gestolen van binnenuit”

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos uitte kritiek op het ontbreken van actie naar

aanleiding van de gouddiefstal bij staatsmijnbouwbedrijf Grassalco. Volgens haar is het duidelijk

dat de 4 kilo ruw goud uit de kluis van het bedrijf van binnenuit is gestolen.

“Ik merk er nog niets van. Waarom worden de medewerkers niet aan de tand gevoeld? Dit is ons

goud, dat de regering maandenlang had kunnen gebruiken voor salarissen,” zei Van Dijk-Silos in

een interview met D-TV Express.

De waarde van het verdwenen edelmetaal wordt geschat op ruim 400.000 Amerikaanse dollar.

Waarnemend president Gregory Rusland stelde vorige week dat het onderzoek naar de

vervanging van het goud door nepgoud grondig en zonder aanzien des persoons moet gebeuren,

en benadrukte dat het goud moet terugkeren naar de rechtmatige eigenaar.