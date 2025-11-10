China Import Expo: Waar handel, cultuur en innovatie samenkomen

De China International Import Expo (CIIE) is ’s werelds grootste handelsbeurs waar innovatie,

cultuur en internationale samenwerking samenkomen. Met duizenden exposanten uit meer dan

150 landen opent China zijn markt en onderstreept het zijn rol als wereldspeler in de economie.

De beurs beslaat maar liefst 430.000 vierkante meter, vergelijkbaar met het André Kamperveen

Stadion inclusief het omliggende terrein in Paramaribo.

De CIIE biedt landen en bedrijven een uniek platform om hun positie op de Chinese markt te

versterken. Zo groeide Rwanda’s export naar China met bijna 30 procent per jaar, mede dankzij

het succes van hun chilipeperproject, dat honderden vrouwen werk verschaft. Colombia

gebruikte dit jaar zijn gastlandstatus om producten als koffie, chocolade en smaragden te

promoten. Volgens ambassadeur Sergio Cabrera helpt de expo bedrijven om consumententrends

te begrijpen en hun strategieën aan te scherpen.

Ook Europese deelnemers zien grote kansen. Innovatiespecialist Angel Prieto uit Spanje noemt

de CIIE een “magisch platform” waar Europese startups aansluiting vinden bij Chinese

industriële ketens niet alleen om te verkopen, maar om duurzame partnerschappen te bouwen.

Als deelnemer aan het China International Press Communication Center 2025 Program kreeg ik

een exclusieve blik achter de schermen. Alles verliep perfect: van de ontvangst tot de uitstekende

mediavoorzieningen, inclusief 5G-wifi, vertaalapparatuur en goed georganiseerde catering.

Het immense complex was overweldigend. Tijdens mijn ontdekkingstocht met collega’s uit

Mauritius, Pakistan, Myanmar en Slovenië raakten we meerdere keren verdwaald, maar dat

leverde juist hilarische en memorabele momenten op. Tussen de stands van wereldmerken als

Louis Vuitton, Nike, Chanel, Dior en Cartier viel de levendige sfeer op een mix van handel,

creativiteit en menselijkheid.

Een ontmoeting bij de Nigeriaanse stand, een onverwachte ontdekking van Chinese kashmir, en

zelfs een fotosessie waarin technologie onze gezichten tot karikaturen omvormde het maakte de

ervaring onvergetelijk.

De China Import Expo is veel meer dan een handelsbeurs. Het is een ontmoetingsplaats waar

landen elkaar inspireren, waar innovatie en cultuur elkaar versterken, en waar kleine en grote

spelers samen bouwen aan duurzame economische groei.

Voor deelnemers en bezoekers is de CIIE niet alleen een venster op de wereldmarkt, maar ook

een herinnering aan wat mogelijk is wanneer samenwerking en nieuwsgierigheid hand in hand

gaan.