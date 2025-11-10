18-jarige opnieuw aangehouden voor poging tot verkrachting van 8-jarig meisje

De 18-jarige Aryan B., die vorig jaar mei voorwaardelijk in vrijheid werd gesteld na een eerdere

gevangenisstraf van vier jaar wegens verkrachting van een 6-jarige, is zaterdag opnieuw

aangehouden nadat hij heeft geprobeerd een 8-jarig meisje te verkrachten.

Het incident vond plaats toen het slachtoffer, die op die dag haar 8e verjaardag vierde en een fiets

als cadeau had gekregen, in de buurt van haar woning aan het Djindjamakkastraat fietste.

Volgens de politie lokte de verdachte haar, greep hij het stuur van haar fiets vast en nam haar

mee naar een verlaten woning.

Een buurtbewoner hoorde het gegil van het meisje en kwam te hulp. Het kind wist te ontsnappen

toen de verdachte afgeleid werd door zijn mobiele telefoon en rende naar veiligheid.

De politie werd ingeschakeld en bracht het meisje naar huis, waarna de moeder aangifte deed.

Dankzij goed speurwerk van de politie kon de verdachte kort daarna worden aangehouden.

Aryan B. is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De verdachte was eerder veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens verkrachting van een

minderjarige en was vorig jaar mei voorwaardelijk vrijgelaten.