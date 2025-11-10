Autobestuurder gewond bij gewapende overval aan Mawakaboweg

Een autobestuurder is in de nacht van zaterdag op zonndag slachtoffer geworden van een

gewapende overval aan de Mawakaboweg. Het incident vond plaats rond 03.13 uur voor een

lokale winkel.

Volgens de politie werd het slachtoffer klemgereden door een grijze Toyota Vitz, waarna drie

gemaskerde mannen uit het voertuig stapten. Zij beroofden hem van een tas met geld in

Amerikaanse dollars, euro’s en Surinaamse dollars, evenals belangrijke documenten en

persoonlijke eigendommen.

Tijdens de overval raakte de man gewond door een schot aan zijn rechterknie. Hij werd per

ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De daders sloegen na de daad op de vlucht in de richting van de Mohamed Rashid Pierkhanweg.

De politie is een onderzoek gestart.