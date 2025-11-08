Suriname steviger aan de strijd tegen marine afval met REGIONAL PROMAR-PROJECT

Suriname versterkt zijn inzet tegen mariene afval door deel te nemen aan het regionale PROMAR-project (Prevention of Marine Litter in the Caribbean Sea). Het initiatief richt zich op het verminderen van plastic afval in de Caribische Zee en het bevorderen van circulaire economie-oplossingen.

Op 5 november organiseerde Suriname een nationale beleidsdialoog over afvalbeheer en Extended Producer Responsibility (EPR). Vertegenwoordigers van de overheid, NGO’s, bedrijven en kennisinstellingen bespraken praktische beleidsmaatregelen om afvalstromen richting zee te beperken en de circulaire economie te stimuleren.

EPR maakt producenten verantwoordelijk voor de inzameling, recycling en hergebruik van hun producten en verpakkingen. Volgens Glenn Ramdjan van Stichting SuReSur groeit het bewustzijn rond afvalscheiding, maar zwerfafval blijft een groot probleem. Monique Pool van Green Heritage Fund benadrukte dat samenwerking tussen alle partners essentieel is om plasticvervuiling effectief aan te pakken.

Met PROMAR wil Suriname niet alleen lokaal maatregelen versterken, maar ook bijdragen aan een schonere, duurzamere Caribische regio. Het project biedt kansen voor wetgeving, structurele oplossingen en kennisuitwisseling met andere landen.