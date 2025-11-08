Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialen succesvol hercertificeerd op ISO 9001:2015

Het Laboratorium voor Grondmechanica en Bouwmaterialenonderzoek van het Ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening is op 5 en 6 november 2025 succesvol geauditeerd volgens de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Tijdens de hercertificeringsaudit werd het kwaliteitsmanagementsysteem van het laboratorium onder de loep genomen, met speciale aandacht voor de naleving van procedures, kalibratie van meetapparatuur en uitvoering van testen.

Volgens het hoofd van het laboratorium, mevrouw Vijata Doelam, garandeert de hercertificering dat alle onderzoeken betrouwbaar zijn en voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden. De resultaten van het laboratorium vormen een belangrijke basis voor infrastructurele en bouwprojecten in Suriname, van bruggen tot hoogbouw.

Naast opdrachten voor de overheid voert het laboratorium ook testen uit voor particuliere bedrijven en individuele cliënten. Het laboratorium bevindt zich inmiddels in het derde certificeringstraject, waarbij de hercertificering elke drie jaar plaatsvindt en het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering en vertrouwen van cliënten en partners benadrukt.