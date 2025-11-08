Suriname presenteert Nationale Strategie voor Financiële Inclusie en Educatie 2024–2027

Tijdens het Nationaal Symposium over Financiële Inclusie en Educatie op donderdag 6 november 2025 is de Nationale Financiële Inclusie- en Educatiestrategie (NFIES) 2024–2027 gelanceerd. Het symposium werd georganiseerd door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning en bracht overheid, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en internationale partners samen.

CBvS-governor Maurice Roemer benadrukte het belang van financiële inclusie voor Suriname. Hij stelde dat uitsluiting van het formele financiële systeem niet alleen individuele kansen beperkt, maar ook de economische groei van het land. De strategie richt zich op het verbeteren van de toegang tot betaalbare financiële diensten en het versterken van financiële educatie, zodat burgers beter in staat zijn hun financiële toekomst te beheren. Ook wordt een risicogebaseerde aanpak gehanteerd bij naleving van anti-witwas- en terrorismefinancieringsregels om kwetsbare groepen niet uit te sluiten.

Waarnemend president Gregory Rusland onderstreepte dat financiële stabiliteit nauw verbonden is met inclusie. “Een stabiele economie is er één waarin alle burgers volwaardig kunnen deelnemen aan het financiële systeem,” aldus Rusland. Hij benadrukte dat het symposium moet leiden tot concrete oplossingen en tastbare vooruitgang.

Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Planning riep op tot blijvende samenwerking tussen overheid, CBvS, financiële instellingen, NGO’s en internationale partners. “Financiële inclusie en educatie vormen een fundament voor nationale ontwikkeling,” aldus Wijnerman. De NFIES 2024–2027 moet bijdragen aan een samenleving die inclusief, veerkrachtig en financieel geletterd is.

Met de nieuwe strategie zet Suriname in op een toekomst waarin alle burgers toegang hebben tot betrouwbare en betaalbare financiële diensten, met als doel duurzame economische groei en nationale welvaart.