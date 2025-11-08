Openbare School Bigi Poika krijgt ondersteuning bij nieuwe mediatheek

Openbare School Bigi Poika krijgt ondersteuning bij nieuwe mediatheek

  • November 8, 2025

Op vrijdag 31 oktober 2025 bracht de ICT-afdeling van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een werkbezoek aan de Openbare School Bigi Poika. Dit naar aanleiding van een verzoek van kapitein Lejoenakame Ivanildo om de school te ondersteunen bij de ingebruikname van haar nieuwe mediatheek.

De mediatheek biedt leerlingen de mogelijkheid om hun basis ICT-vaardigheden te ontwikkelen en zo beter mee te kunnen met de moderne technologische ontwikkelingen. Dit versterkt hun digitale kennis en bereidt hen voor op de toekomst.

Tijdens het bezoek heeft de ICT-afdeling de situatie ter plekke beoordeeld en de nodige werkzaamheden uitgevoerd, in samenwerking met schooldirecteur Nadia Ngoli. Er werden tevens afspraken gemaakt voor blijvende begeleiding en ondersteuning bij het gebruik van de mediatheek.

Met deze ondersteuning draagt het ministerie bij aan het verkleinen van de digitale kloof tussen stad en district en bevordert het de innovatie in het onderwijs in Suriname.

