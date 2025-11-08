Commissie PSR en Armand Zunder stevigen verbetering overheidsapparaat met JobFactory

De Commissie Public Sector Reform (PSR) heeft een constructief overleg gevoerd met Armand Zunder en zijn partners over het verlichten en efficiënter maken van het overheidsapparaat. De bijeenkomst volgde op eerdere gesprekken waarin Zunder zijn JobFactory-project presenteerde.

JobFactory richt zich op het inzetten van ambtenaren in sectoren met personeelstekorten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en financiële administratie. De medewerkers blijven in dienst van de overheid, maar worden via JobFactory ingezet, ontvangen een verbeterd salaris, krijgen de mogelijkheid tot online werken en bijscholing.

Het project stimuleert tevens de ontwikkeling van de Business Process Outsourcing (BPO)-sector in Suriname. Minister Marinus Bee benadrukte dat het belangrijk is dat mensen kansen krijgen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Ook de directie van BiZa wees op de rol van digitalisering en automatisering in het moderniseren van de overheid.

Volgens Armand Zunder ligt het aantal ambtenaren inmiddels rond de 50.000, wat druk zet op de overheidsbegroting en kan leiden tot erosie van lonen, inflatie en devaluatie. JobFactory wil deze druk verlichten door ambtenaren tijdelijk efficiënter in te zetten, hun beloning te verbeteren en bij te scholen voor internationale diensten. Het project draagt zo bij aan een slankere, productievere en toekomstgerichte overheid.