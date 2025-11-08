CARICOM Energy Month: Suriname steeds in teken van duurzame energie

Suriname sluit zich aan bij de viering van CARICOM Energy Month, de maand november waarin alle lidlanden van de Caribbean Community (CARICOM) aandacht besteden aan energie, innovatie en duurzaamheid. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) organiseert in dit kader een energiebeurs op 11, 12 en 13 november 2025 in Utopia Heritage.

De beurs staat in het teken van het CARICOM-thema: “Invest, Innovate, Lead the Charge – Renewable Energy Frontiers”. Volgens Valerie Lalji, directeur Energie bij NH, is het doel van de beurs om Surinamers te laten zien wat het land te bieden heeft op het gebied van energie, met speciale aandacht voor duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Aan de beurs nemen 16 bedrijven deel die actief zijn in de energiesector, waaronder Staatsolie, GOw2, Huawei, HSW, Marisol en PowerChina. De deelnemers tonen uiteenlopende producten en oplossingen, van zonnepanelen en huissystemen tot grootschalige energieprojecten.

“Naast het presenteren van producten willen we burgers bewust maken van verantwoord energieverbruik,” aldus Lalji. Bezoekers kunnen kennismaken met verschillende vormen van hernieuwbare energie en leren hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamer Suriname. Ook zijn er informatieve sessies en debatten met studenten van technische scholen, zoals het Natin en het Polytechnic College.

“Jongeren zijn de toekomstige ontwerpers en ingenieurs van onze energievoorziening. Door hen nu al te betrekken, bouwen we aan een duurzame toekomst,” voegt Lalji toe.