MAS steeds in teken van vrouwelijke deelname in de Maritieme sector

  • November 8, 2025

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) bevordert actief de deelname van vrouwen in de maritieme sector. Van 3 tot 5 november 2025 organiseerde de MAS in Hotel Torarica de regionale workshop en algemene vergadering van de Women in Maritime Association, Caribbean (WiMAC), waarbij Suriname gastland was. Waarnemend President Gregory Rusland opende de bijeenkomst, die dit jaar het tienjarig bestaan van WiMAC vierde, voor vertegenwoordigers uit het Caribisch gebied.

Het aantal vrouwelijke studenten bij MAS blijft groeien en bedraagt inmiddels 32. In zijn toespraak benadrukte WP Rusland dat een goed functionerende maritieme sector cruciaal is voor de opkomende olie-industrie in Suriname. Volgens hem kan duurzame economische groei en welvaart alleen worden bereikt door een strategisch en goed ontwikkeld maritiem beleid. De regering investeert daarom bewust in het versterken van zowel de sector als de positie van vrouwen daarin.

