Gewapende overval aan Waterwoodweg; twee gewonden

Een gewapende overval heeft op vrijdag 7 november 2025 plaatsgevonden bij het houtbedrijf Waterwood aan de Waterwoodweg in het district Brokopondo. Twee personen van Chinese afkomst raakten hierbij gewond door schoten aan hun benen.

Volgens de politie van het bureau Brokopondo gaat het vermoedelijk om circa tien gemaskerde en zwaar gewapende mannen. Ambulance en een team van de Medische Zending verleenden ter plaatse medische hulp aan de gewonden.

De buit van de overval is nog onbekend. De verdachten zijn na de daad te voet gevlucht. De politie zet het onderzoek voort en werkt aan hun opsporing.