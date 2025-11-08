Man opgelicht bij aankoop van machine; verdachte aangehouden

De politie heeft de 46-jarige B.T. aangehouden op verdenking van oplichting. Het slachtoffer, F.G. (45), verloor een aanzienlijk geldbedrag bij de aankoop van een machine.

Volgens het onderzoek kwam F.G. via B.T. in contact met een Chinese verkoper van de machine. Tijdens de ontmoeting op 17 september 2025 aan de van ‘t Hogerhuysstraat, gaf de verdachte aan dat hij als bemiddelaar een voorschot kon ontvangen namens de verkoper. F.G. betaalde vervolgens een bedrag in Amerikaanse dollars en Surinaamse dollars aan B.T.

Later besloot F.G. de aankoop te annuleren, maar hij kreeg zijn geld niet terug. Meerdere verzoeken om terugbetaling werden door de verdachte telkens met niet-kloppende verhalen beantwoord, waarna F.G. aangifte deed.

Na onderzoek kon de politie B.T. opsporen en aanhouden. In overleg met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.