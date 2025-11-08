Jongeman aangehouden voor seksueel misbruik van 15-jarig meisje

De politie van het bureau Livorno heeft op donderdag 6 november 2025 de 21-jarige N.B. aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van een 15-jarig meisje. Het slachtoffer en haar moeder deden op zondag 2 november aangifte bij de politie.

Volgens het voorlopige onderzoek kwam aan het licht dat het meisje via het sociale mediaplatform TikTok in contact was gekomen met de verdachte. Kort daarna ontmoette zij hem persoonlijk, waarna zij onder bedreiging seksueel is misbruikt. Na het incident bracht de verdachte het slachtoffer thuis en verbrak het contact.

De verdachte is opgeroepen door de politie en heeft bij zijn voorgeleiding bekend het strafbare feit te hebben gepleegd. Na overleg met het Openbaar Ministerie is N.B. in verzekering gesteld, in afwachting van het verdere onderzoek.