Uitspraak in cocaïnezaak Tibiti uitgesteld

De verdachten in de zogenoemde Tibiti-cocaïnezaak de Colombianen J.N. en J.R. en de Surinamers V.L. en H.R. moeten nog langer wachten op een uitspraak. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne, deelname aan een criminele organisatie en het bezit van illegale wapens.

In het Tibiti-gebied werd tijdens het onderzoek niet alleen een hoeveelheid cocaïne aangetroffen, maar ook wapens die per helikopter zouden zijn vervoerd. De justitiële autoriteiten namen alle goederen in beslag. De verdachten blijven hun betrokkenheid ontkennen.

De zaak zal op 28 januari volgend jaar verder worden behandeld, waarbij de rechter mogelijk direct uitspraak zal doen. Kantonrechter Maureen Dayala, bij wie de zaak in behandeling is, was wegens bijzondere omstandigheden afwezig. Haar collega, kantonrechter Ishwardat Sonai, nam de zitting waar en verklaarde dat dit de reden was voor het uitstel.

Een van de Colombiaanse verdachten uitte zijn frustratie over de voortdurende vertraging. Hij gaf aan inmiddels 38 maanden in voorarrest te zitten en te kampen met gezondheidsproblemen. “Ik ben hier omdat een getuige heeft gelogen. Laat de officier bewijzen dat wat de getuige heeft verklaard klopt,” zei de verdachte zichtbaar geïrriteerd. Hij verwees naar de verklaring van een getuige-expert, die volgens hem geen technisch onderbouwde uitleg had gegeven over het toegestane gewicht van het vliegtuig dat bij de zaak betrokken was. De verdachte vroeg tevens om medische zorg vanwege hoge bloeddruk en slecht zicht.